Camion travolge auto, grave incidente a Belpasso FOTO

CATANIA – Grave incidente a Balpesso, all’altezza dello storico bar Condorelli, dove un camion si è scontrato violentemente con un’auto parcheggiata. Sembrerebbe che al mezzo pesante si siano rotti i freni. Secondo quanto riferito dal sindaco, Daniele Motta, ci sarebbero dei feriti, uno di loro grave. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso. (foto al)











Intervento dei vigili del fuoco

A intervenire la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania. L’incidente stradale si è verificato a Belpasso in Via Vittorio Emanuele III, dinanzi al civico 532.

Il conducente del camion ha perso il controllo del veicolo ed ha investito una vettura in sosta ed un pedone che transitava in quel momento sul marciapiede.Lo sfortunato passante é stato soccorso dal personale del Servizio 118 ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

L’autista dai carabinieri

L’autista del mezzo si è allontanato e dopo qualche ora si è presentato dai carabinieri.