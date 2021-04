ROMA – Tornano le zone gialle, sebbene con misure ulteriori di contenimento del contagio. La cabina di regia appena conclusasi a Palazzo Chigi ha infatti deciso l’istituzione dal 26 aprile di zone di “giallo rafforzato” che consentiranno, ma solo all’aperto, la ristorazione, le attività sportive e gli spettacoli. Le cene all’aperto saranno consentite ma con l’obbligo di rispettare il coprifuoco che resta fissato alle ore 22.

“Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio, un rischio ragionato fondato sui dati che sono in miglioramento. Ma non in miglioramento drammatico. Sono in miglioramento. Questo rischio, che sicuramente incontra le aspettative dei cittadini, si fonda su una premessa: che questi provvedimenti siano osservati scrupolosamente: con mascherine, distanziamenti, e occorrerà una sensibilizzazione particolare da parte delle regioni, delle autorità e delle forze dell’ordine. In questo modo questo rischio ragionato si traduce in un’opportunità straordinaria”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

