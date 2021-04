Il Palermo si fa rimontare: contro il Bari finisce 2-2

BARI – Filippi l’ha presentata come sfida all’ultimo sangue e c’è da scommetterci che sarà così. Il Palermo sfida il Bari per cercare di assicurarsi un posto nei play off, ma anche per scalare posizioni in classifica. I “galletti”, dal canto loro, vorranno riscattare gli ultimi risulti e assicurasi il secondo posto in classifica che, però, è un po’ distante. Per questa sfida i rosanero si presentano con un solo cambio rispetto all’ultima sfida; in difesa Accardi prende il posto di Marong, per il resto tutto invariato, con Rauti ancora prima punta e Saraniti in panchina. I pugliesi, invece, confermano il 3-5-2. Tra le file dei rosanero c’è anche una defezione dell’ultimo minuto, si tratta di Roberto Crivello che non sarà disponibile a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile. In via precauzionale, il calciatore si è sottoposto ad un ulteriore tampone che ha dato esito negativo.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone della sfida è gestito dai padroni di casa, che attaccheranno da sinistra verso destra con la consueta maglia bianca e pantaloncini rossi; i rosanero, invece, con il completo nero attaccheranno dal lato opposto. Il Bari ci prova da fuori area. Al 5′ De Risio calcia verso la porta difesa da Pelagotti ma manda fuori. 3′ dopo gli ospiti hanno la prima occasione. Rauti di testa arriva prima di tutti sul cross di Floriano, l’attaccante scuola Torino manda la sfera verso la porta difesa da Frattali che deve volare per mandare la sfera oltre la traversa.

Marras prova a sfondare sull’out sinistro, arriva sul fondo e prova un passaggio arretrato per Rolando, però c’è Luperini che è attento. All’11’ Antenuticci riceve palla, si accentra e con il destro calcia in maniera pericolosa verso la porta difesa da Pelagotti, l’estremo difensore si deve tuffare per dire di no all’attaccante ex Spal.

I “galletti” cercano di far girare palla per pungere il Palermo che, però, resta tutto dietro la linea della palla per non farsi sorprendere. Al minuto 20 altro calcio d’angolo per gli uomini allenati da mister Filippi, ma questa volta i padroni di casa non si fanno sorprendere e spazzano. Al 27′ c’è la prima ammonizione del match, si tratta di Candellone che trattiene la maglia di Valente che stava ripartendo. 30″ più tardi De Rose ci prova da fuori area, provando a sorprendere Frattali che deve distendersi, riuscendo a mandare in angolo. Calcio di rigore per il Palermo al 30′. Di Cesare atterra da dietro Kanoute che era lanciato verso la porta difesa da Frattali. Sul dischetto si presenta l’ex Floriano trasform spiazzando l’estremo difensore dei biancorossi mandando la palla alla sua destra. Rosanero quindi in vantaggio per 0-1.

Gioco fermo al 35′ per un fallo ai danni di Pelagotti che, dopo il calcio d’angolo, interviene sulla sfera e poi colpito da Rolando. L’estremo difensore rosanero ha bisogno delle cure mediche, ma si riprende prontamente. Il Bari prova a chiudere in avanti la prima frazione di gioco. Marras prova ad incunearsi dalla sinistra, ha di fronte a se Accardi che per fermarlo deve ricorrere alle maniere forti e viene ammonito. Al 42′ altra occasione per i siciliani. Floriano al limite sinistro dell’area, prova ad accentrarsi e poi serve Kanoute sul lato opposto, l’ex Catanzaro calcia con il destro, ma è poco preciso.

La prima frazione di gioco si chiude, dopo 1′ di recupero, sul risultato di 0-1 per il Palermo grazie alla rete siglata da Floriano, al minuto 30′, su calcio di rigore.

SECONDO TEMPO

La gara riprendere con un cambio per parte. Per il Palermo in campo Marong per l’ammonito Marconi, per i padroni di casa out Ciofani e dentro Semenzato. Al 48′ altro cambio per il Palermo. Floriano fuori dal campo per dare spazio a Santana. Occasionissima per il Bari al 51′, che cerca il pari. Marras entra in area del Palermo, calcia con il sinistro e Pelagotti, con un grande intervento, lo ferma. I rosanero non ci stanno e cercando il gol che potrebbe tagliare le gambe ai galletti. Valente al 53′ arriva sul fondo, crossa per Almici che, di testa, la rimette al centro per Rauti ma l’attaccante commette fallo su Di Cesare.

Al 55′ raddoppia il Palermo con Santana. L’argentino dal vertice sinistro dell’area fa partire un destro indirizzato al primo palo che sembra non avere pretese, Frattali è in netto ritardo e la palla si incassa. Carrera rivoluziona tutto l’attacco per cercare di riprendere la partita. Il tecnico al 57′ manda in campo Cianci, Mercurio e D’Ursi rispettivamente per Candellone, Rolando e Antennecci.

Nonostante i cambi, il Bari non riesce a rendersi pericoloso, con il Palermo che è in controllo del match. Al 66′ calcio d’angolo per i pugliesi, con Marras che calcia verso il centro dell’area di rigore dei rosanero, ma il primo ad arrivare è Marong che alleggerisce di testa. Problemi in casa Palermo. Resta giù Rauti e ha bisogno di cure mediche. Il classe 2000 non ce la fa e lascia il campo a Saraniti.

Al 75′ accorciano i galletti con Mercurio. L’attaccante è il più lesto ad arrivare su un pallone vagante in area, calcia verso i pali difesi da Pelagotti che viene anche ingannato da una deviazione. Palermo costretto a finire con l’uomo in meno. Almici ha un problema alla coscia destra e non riesce a continuare. Sull’out destro si sposta Kanoute che farà l’esterno di centrocampo. Bari tutto in avanti alla ricerca del gol del pari. D’Ursi all’83’ ci prova di testa chiamando in causa Pelagotti che deve deviarla in corner.

A 5′ dalla fine tutto il Bari riversato nella metà campo dei palermitani. L’azione è un po’ confusa e gli ospiti riescono a spazzare, Saraniti prova a controllare la sfera e finisce giù, ma per l’arbitro è tutto regolare. Sul cross successivo è Accardi a venire colpito in maniera irregolare c’è fallo. Semenzato serve un cross al centro dell’area al minuto 87′, dove arriva Accardi che mette fuori. Palermo che continua a difendersi. D’Ursi al minuto 88 serve un cross basso per Marras che prova ad arrivare in scivolata, ma è fuori tempo.

Il Bari trova il gol del pari al 90′. Perrotta trova l’insperato gol del pari al tempo scaduto. Il calciatore dei galletti arriva prima di tutti su un cross che arriva dalla destra e da distanza ravvicinata riesce ad insaccare il gol che permette ai suoi di trovare il pareggio.

Non c’è più tempo. Tra Bari e Palermo finisce con il risultato di 2-2.

BARI: 1 Frattali; 17 Sabbione, 6 Di Cesare (C.), 3 Perrotta; 13 Ciofani, (dal 46′ Semenzato) 4 Maita, 19 De Risio, 9 Rolando (dal 57′ Mercurio), 10 Marras; 18 Candellone (dal 57′ Cianci), 7 Antenucci (dal 57′ D’Ursi). A disposizione: 22 Marfella, 33 Fiory, 11 D’Ursi, 14 Dargenio, 21 Celiento, 23 Minelli, 25 Lollo, 35 Mane. Allenatore: Carrera.



PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (C.), 16 Peretti (dal 60′ Lancini) 15 Marconi (dal 46′ Marong); 29 Almici, 18 De Rose (dal 60′ Odjer), 27 Luperini, 14 Valente; 20 Kanoute, 7 Floriano (dal 48′ Santana), 23 Rauti (dal 72′ Saraniti). A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 8 Martin, 10 Silipo, 21 Broh. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Francesco Cosso (Micaroni-Bahri). QUARTO UOMO: Gino Garofalo (Torre del Greco).

NOTE: ammonito Candellone, Di Cesare, De Risio (B); Marconi, Accardi, Lancini (P)

MARCATORI: Floriano 30′, Santana 55′, Mercurio 75′, Perrotta 90′.