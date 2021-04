Palermo, Mirri: “SuperLega? Mortificazione dei valori del calcio”

PALERMO – “Non potrei sentirmi più lontano da una proposta simile. La trovo una mortificazione di tutti i valori in cui ciascun appassionato di calcio, prima che tifoso o presidente, ha sempre creduto”. Questo il pensiero di Dario Mirri, presidente del Palermo, sulla SuperLega. Il numero uno del club rosanero, intervistato da La Repubblica ha poi proseguito: “La storia di squadre come il Palermo è segnata da momenti indimenticabili e i più belli sono proprio le sfide sulla carta impossibili, come battere per tre anni la Juventus a Torino. I presidenti delle squadre interessate sono sicuri che sia questo che i loro tifosi vogliono? Hanno ascoltato i loro tifosi? Perdere il loro consenso sarebbe un boomerang fatale per i club“, ha concluso Mirri.