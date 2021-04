Covid, il sindaco: “Da venerdì Marsala torna arancione”

Marsala torna zona arancione da venerdì prossimo. Lo dicono il sindaco di Marsala Massimo Grillo ed il dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani. L’andamento della curva epidemiologica in città, dopo 10 giorni di forti restrizioni, ha infatti registrato un abbassamento tale da non giustificare il prolungamento del regime di zona rossa.

L’incidenza settimanale dei casi non è stata superiore a 250 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti.

“Sono lieto che Marsala possa tornare in zona arancione, con tutto ciò che ne deriva per gli operatori economici ed i cittadini tutti. Il passaggio alla zona arancione, però, non deve assolutamente suonare come “un liberi tutti” – sottolinea Grillo – anzi, ci richiama ad un surplus di responsabilità e di rispetto delle regole”. (ANSA).