PALERMO- I numeri importanti delle vaccinazioni con AstraZeneca nel weekend avevano portato una ventata di speranza: circa ventiseimila dosi somministrate in tre giorni, anche senza prenotazioni, per gli over sessanta. Sembrava l’inizio di un ritrovato feeling, dopo le cronache dei giorni scorsi costellate di vuoti e rinunce, ma la fiammata si è esaurita quasi subito. Una volta chiusi i termini della ‘mega-offerta’ per i siciliani nel target, nell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo, le presenze si sono via via rarefatte, come dovunque. Si sgola il commissario Costa. Si sgola l’ingegnere La Rocca. Si sgola la dottoressa Maniscalchi, in trincea al ‘Cervello’ con la sua squadra. Si sgola il sindaco Orlando. Parola d’ordine: vacciniamoci. Ma il messaggio non passa. Resta la diffidenza che non si scalfisce ed è una complicazione sanitaria ulteriore. I pronto soccorso sono pieni di pazienti che versano in gravi condizioni per il Covid, che avrebbero potuto vaccinarsi e non l’hanno fatto. Ma, se l’avessero fatto, nella stragrande maggioranza dei casi, sarebbero riusciti a scansare la forma severa della malattia. Il ‘mal di vaccino’ siciliano mette a rischio vite umane ed è una minaccia.

La mossa della Regione

Ecco perché il nuovo Open Weekend maggiorato di un giorno assume i contorni di un tentativo nel dramma. Vale comunque la pena ricordare di che si tratta, secondo la nota ufficiale della Regione: “Visto il successo di vaccinazioni nello scorso fine settimana, ritorna in Sicilia l’Open weekend e rilancia con un giorno in più. L’iniziativa voluta dal governo Musumeci ha l’obiettivo di accelerare la campagna vaccinale nell’Isola: alle giornate di venerdì, sabato e domenica, infatti, si aggiungerà anche quella di domani (giovedì). Negli Hub e Centri di riferimento della Regione sarà possibile vaccinarsi – con il siero AstraZeneca – per gli ultrasessantenni (persone tra 60-79 anni, che non presentano fragilità) anche senza prenotazione. In occasione dello scorso fine settimana, sono state oltre 26 mila le somministrazioni del vaccino di Oxford nelle 66 strutture operative nelle nove province”. Un successivo dispaccio chiarisce che “nello speciale “Open weekend” anti-Covid, la Regione Siciliana ha esteso la possibilità di vaccinarsi (con Pfizer/Moderna) senza prenotazione anche agli over 80 e a tutti i cittadini over 60 che appartengono alle categorie a elevata fragilità. Questa opportunità sarà offerta solo negli Hub provinciali da giovedì (domani) a domenica”. Da domani vedremo se ci sarà il ritorno del popolo dello scorso fine settimana. Si tratta di un appuntamento importantissimo. Più il virus circola, più, oltretutto, può mutare con conseguenze ignote e in qualche previsione possibilmente spaventose.

I numeri delle somministrazioni

I numeri certificano quello che sta succedendo che è perfettamente percepito sul campo. La Sicilia è indietro nelle classifica del rapporto tra le dosi somministrate e quelle disponibili. Il report nazionale aggiornato a questa mattina dice che sono state inoculate 1.156.429 dosi su 1.366.835 per una percentuale dell’84,6 per cento. La percentuale nazionale è dell’89,5 per cento. Solo la Basilicata e la Calabria arrancano ancora più distanziate. C’è sempre il tesoretto dei richiami da considerare e che va tenuto per ogni evenienza, ma appare chiaro che il ‘mal di vaccino’ in Sicilia è un problema in più.

E quelli del contagio

Sono 1.288 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 29.049 tamponi processati, con una incidenza del 4,4%, secondo l’ultimo bollettino. La Sicilia è terza per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e la Campania. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.218. Il numero degli attuali positivi è di 25.188 con un incremento di 289 casi rispetto a ieri; i guariti sono 989. (QUI tutti i dati).

(foto d’archivio)