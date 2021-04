La Lega: “Parchi aperti? La gente è rimasta fuori”

PALERMO – “Nonostante l’avviso pubblicato sul sito e la comunicazione ai giornali, alcuni giardini comunali oggi non sono stati accessibili se non con la prenotazione. E’ accaduto ad esempio ai giardini della Zisa, dove un gruppo abbastanza nutrito di genitori con i bambini al seguito non è stato fatto entrare perché privo di prenotazione. Inutili le proteste dei genitori”. La denuncia arriva da Igor Gelarda ed Elisabetta Luparello della Lega. “Ovviamente vorremmo chiedere all’assessore alle ville e giardini chiarimenti, ma oggi chi è l’assessore che se ne occupa? Al momento non ce n’è uno e la conferenza stampa di oggi del sindaco che lo doveva presentare alla città è pure saltata – scrivono Gelarda e Luparello – Un altro atto di cattiva organizzazione di questa amministrazione comunale che non è in grado neanche di gestire l’apertura delle ville comunali e permettere a genitori con bambini di passare un tranquillo sabato pomeriggio all’aria aperta”, concludono.