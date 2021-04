La corsa al Rettorato, verso la scadenza dei termini per le candidature

PALERMO – Ultime settimane, poi sarà rush finale verso la chiusura delle bando per il rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, per il post Fabrizio Micari.

Chi si vorrà candidare, infatti, avrà soltanto tempo fino a maggio, poi a fine luglio (più che a settembre) si procederà alle votazioni, che per trasparenza – a meno di indicazioni contrarie – si dovrebbero svolgere in presenza. La campagna elettorale è già cominciata e i candidati ufficiali, al momento, sono due: l’ordinario di Radiologia Massimo Midiri, il cui pro rettore designato dovrebbe essere Enrico Napoli, e l’ordinario di Igiene Francesco Vitale, il cui pro rettore sarebbe Enrico Camilleri.

Alle votazioni potranno partecipare tutti i professori; gli studenti che fanno parte del senato accademico, del consiglio di amministrazione e dei consigli di dipartimento; e il personale tecnico-amministrativo, con i voti di questi ultimi che ‘peseranno’ il 20% sul totale. Una corsa a due che procede spedita: la partita è apertissima, anche se Midiri sembra essere in vantaggio su Vitale.

Da non escludere, però, eventuali colpi di scena con l’attuale pro rettore vicario dell’ateneo, Fabio Mazzola, ordinario di politica economica del DSEAS, che potrebbe scendere in campo o avere un ruolo determinante nella volata finale per il rettorato. La situazione è ancora tutta in divenire, ma la sensazione è che da qui alla chiusura del bando per presentare le candidature potrebbero esserci delle novità importanti.