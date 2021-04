Sbarco a Marettimo: chiesto il processo per otto persone

MARETTIMO – Richiesta di rinvio a giudizio per un marsalese di 63 anni, Antonino Scarpitta, e per sette tunisini per lo sbarco clandestino sull’isola di Marettimo del 18 aprile 2019.

Scarpitta, residente a Petrosino (Tp), è accusato di avere effettuato il trasporto via mare dei sette migranti nordafricani, mentre questi ultimi, di età compresa tra i 20 e i 42 anni, sei dei quali adesso “irreperibili”, devono rispondere di ingresso irregolare sul territorio italiano. Le indagini sono state svolte dai carabinieri.

A chiedere il rinvio a giudizio è stata la Procura della repubblica di Trapani, competente per territorio. Il gup Emanuele Cersosimo ha fissato la prima udienza preliminare per il prossimo 1 giugno. (ANSA)