Seap Aragona, primo turno play off contro Castellana Noci

AGRIGENTO – Adesso è ufficiale. La Seap Dalli Cardillo Aragona conosce il suo avversario del primo turno dei play off per la promozione in Serie A2. I recuperi degli incontri del girone “E1”, non disputati mesi addietro per il problema della pandemia, non hanno stravolto più di tanto la classifica e le previsioni di qualche settimane fa sono state confermate. Infatti, la Fiamma Torrese, grazie alle tre vittorie nelle quattro gare di recupero (ieri il netto successo ad Isernia), è riuscita a risalire in classifica fino ad agguantare il terzo posto e a “regalarsi” lo spareggio contro l’Akademia Sant’Anna di Messina. In virtù di questi risultati, la formazione pugliese della Zero5 Deco Domus Castellana-Noci è retrocessa in classificata al quarto posto e sfiderà la squadra di coach Massimo Dagioni, prima classificata nel girone “E2” di Serie B1.

Il match di andata si disputerà al “Palagrotte” di Castellana Grotte il prossimo 16 maggio, mentre la gara di ritorno è in programma sabato 22 maggio al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Chi vince affronterà la vincente del doppio confronto tra la Rizzotti Design Catania (3° classificata E2) e la Lu. Vo. Barattoli Arzano (2° classificata E1).

Per regolare le sfide di andata e ritorno, vige il regolamento delle coppe europee (3 punti per chi vince 3-0 e 3-1, due per chi vince 3-2, uno per chi perde 3-2 e zero per chi perde 3-0 o 3-1), che prevede a parità di punti nei due scontri la disputa del set supplementare.

Al termine della regular season del girone “E1” manca solamente la gara di recupero tra la Fiamma Torrese e la capolista Cerignola in programma il prossimo 30 aprile, ininfluente per la classifica finale perché i posti play off sono stati già centrati:

1° Ares Flv Cerignola FG

2° Lu. Vo. Barattoli Arzano

3° Fiamma Torrese

4° Zero5 Deco Domus Castellana Noci

Ecco, dunque, gli accoppiamenti ufficiali del primo turno dei play off tra le squadre del campionato di serie B, gironi E1/E2

Volley Reghion Reggio Calabria (4° classificata E2) – Ares Flv Cerignola FG (1° classificata E1)

Rizzotti Design Catania (3° classificata E2) – Lu. Vo. Barattoli Arzano (2° classificata E1)

Fiamma Torrese (3° classificata E1) – Akademia Sant’Anna di Messina (2° classificata E2)

Zero5 Deco Domus Castellana Noci (4° classificata E1) – Seap Dalli Cardillo Aragona (1° classificata E2).

Nel frattempo per tenere alta la concentrazione, provare nuove soluzioni tattiche e non perdere il ritmo gara, la Seap Dalli Cardillo Aragona sabato 1 maggio svolgerà un nuovo allenamento congiunto sul campo della Rizzotti Desgin Catania. Il test match sarà comunque preceduto da un’altra settimana di preparazione, che inizierà domani, lunedì 26 aprile, anche con doppie sedute di lavoro: pesi al mattino ed allenamento tecnico tattico nel pomeriggio al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.