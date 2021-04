Trapani, al via interventi sulle facciate di alcune chiese

PALERMO – Operazioni di ripristino delle facciate per alcune delle chiese di Trapani che fanno parte del Fondo Edifici di Culto. In questi giorni inizieranno i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei prospetti della Chiesa di San Francesco d’Assisi a Trapani e della Chiesa di Maria SS.ma Annunziata, nella parte del prospetto della Cappella dei Naviganti.

Gli interventi, la cui progettazione e’ stata realizzata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani, sono stati finanziati con risorse del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno.

“Occuparsi dei beni culturali – precisa l’assessore dei Beni culturali e dell’Identita’ siciliana, Alberto Samona’ – non vuol dire solo programmare grandi opere e restauri ma anche provvedere alla quotidiana cura degli edifici attraverso la manutenzione affinche’ il prezioso patrimonio che appartiene a tutti noi non si deteriori. Si tratta di un’attivita’ di custodia, ma anche di messa in sicurezza e di decoro per le nostre citta’. Gli interventi sulle Chiese di Trapani sono solo esemplificativi di quell’attivita’ di vigilanza e custodia che quotidianamente le Soprintendenze della Sicilia effettuano, per lo piu’ nel silenzio”.

“Gli interventi che abbiamo posto in essere – dice la Soprintendente Mimma Fontana – rientrano nell’attivita’ di ordinaria cura che riserviamo al patrimonio della provincia. Nel caso delle Chiese di San Francesco e dell’Annunziata gli interventi, che sono stati anche segnalati dalla Prefettura di Trapani, restituiscono sicurezza ai luoghi e decoro all’immagine della Citta’”.