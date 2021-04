Viaggi, Ryanair lancia la “summer”: da Catania 200 voli settimanali

CATANIA – Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha annunciato oggi (28 aprile) il suo operativo estivo 2021 da Catania con oltre 200 voli settimanali, 29 rotte, comprese 4 nuove rotte per Napoli (operative tre volte a settimana da aprile), Alghero, Sofia e Varsavia (tutti operativi due volte a settimana da luglio) come parte dell’operativo estivo di Ryanair da Catania.

Ryanair conferma il proprio impegno su Catania e si aspetta che il suo operativo estivo ’21 contribuirà a stimolare il traffico aereo regionale e la ripresa del settore turistico, mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l’Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive.

L’operativo di Ryanair per l’estate ‘21 su Catania includerà:

29 rotte in totale

Quattro nuove rotte per Napoli (3 voli settimanali in partenza da aprile), Alghero, Sofia e Varsavia (tutte operative con 2 voli settimanali in partenza da luglio)

Aumento dei voli verso destinazioni come Venezia (16 voli in partenza a settimana), Milano Malpensa (28 voli in partenza a settimana), Roma Fiumicino (42 voli in partenza a settimana) e Bologna (21 voli in partenza a settimana).

Oltre 200 voli settimanali

Collegamenti con destinazioni turistiche come Rodi e Malta, mete ideali per un city break come Vienna e Madrid, nonché collegamenti domestici con Roma e Torino.

I consumatori italiani possono ora prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli €19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdi 30 aprile sul sito Ryanair.com.

Il Direttore Marketing e Digital di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato:

“Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il nostro operativo estivo da Catania con oltre 200 voli settimanali e 29 rotte totali, comprese quattro nuove rotte per Napoli, Alghero, Sofia e Varsavia. Siamo lieti di continuare a supportare la connettività a Catania e di svolgere un ruolo essenziale nella ripresa dell’occupazione locale e dell’economia regionale.

I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdi 30 aprile. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”

Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac, ha commentato:

“Ringraziamo Ryanair per aver confermato la propria presenza sull’aeroporto di Catania, con centinaia di voli e decine di rotte verso destinazioni sia italiane che europee. La compagnia irlandese è sempre stata, per la nostra Isola, un player essenziale, di grande supporto all’economia siciliana. Anche nei difficili mesi di pandemia è comunque riuscita a favorire la mobilità da e per la Sicilia, e siamo certi che durante l’imminente stagione estiva consentirà la ripartenza del settore e un rinnovato e proficuo sviluppo turistico. Il lancio di 4 nuove rotte, due italiane e due europee, da un lato consentiranno ai siciliani una sempre maggiore scelta di destinazioni di vacanza, dall’altro agevoleranno i turisti nazionali e internazionali nel raggiungere l’isola più facilmente e con un ampio ventaglio di tariffe”.

Sandro Gambuzza, presidente della Sac, ha commentato:

“Grazie all’aumento del numero di vaccinati, non solo in Italia ma in tutta Europa, e all’istituzione dei green pass che all’Aeroporto di Catania accogliamo con particolare favore e del quale siamo sempre stati sostenitori, siamo certi che il turismo da e verso l’isola vivrà un’estate molto positiva. In quest’ottica, la scelta di Ryanair non solo di confermare, ma addirittura di aumentare le destinazioni disponibili è una decisione di grande proattività e lungimiranza”.