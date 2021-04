Ex Poste a Brancaccio, Varrica: “Recuperati i 5 milioni necessari”

“Via libera da Palazzo Chigi alla riprogrammazione delle risorse chiesta dal deputato Varrica per la conversione dell’ex Poste di Brancaccio in polo scolastico”. Questo quanto si legge in una nota del parlamentare del M5s. “L’intervento, inserito nel programma “periferie” del 2016 da parte della Città metropolitana di Palermo, era ad un vicolo cieco in quanto al termine della progettazione definitiva era emersa la necessità di un fabbisogno di ulteriori 7 milioni di euro rispetto ai 15 già stanziati – si legge nella nota – Le nuove norme tecniche di costruzione e relative al rischio sismico hanno imposto la rivisitazione della soluzione progettuale che in origine prevedeva la riqualificazione delle strutture esistenti dell’ex Centro delle Poste mentre adesso si interverrà con l’abbattimento e la ricostruzione”.

“Lo scorso ottobre – spiega Adriano Varrica – con la redazione del progetto definitivo del polo scolastico di Brancaccio, ci siamo trovati di fronte alla necessità di reperire ulteriori 7 milioni di euro, senza i quali avremmo perso anche i 15 che erano stati assegnati alla Città metropolitana col programma ‘periferie’ e che già una volta eravamo riusciti a salvare con una proroga ad inizio 2020. Lo scorso novembre – continua il deputato cinquestelle – ho rappresentato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte la necessità di intervenire per salvaguardare il polo scolastico di Brancaccio. Ho riscontrato una immediata e piena condivisione di intenti che si è concretizzata in un percorso per il recupero di oltre 5 milioni di euro non utilizzati da parte della Città metropolitana di Palermo che, pur nelle difficoltà connesse al cambio di Governo, siamo riusciti a portare a termine ieri. Le risorse residuali eventualmente necessarie, ammontanti a circa 2 milioni di euro, verranno reperite nel bilancio della Città metropolitana e in questa maniera si potranno utilizzare per la riqualificazione di tante altre scuole i 21 milioni di fondi ministeriali che sono stati assegnati a marzo e per i quali domani l’ente presenterà istanza. Voglio ringraziare gli uffici della Città metropolitana di Palermo e il Sindaco coi quali ho lavorato in piena sinergia istituzionale e nella massima condivisione di un obiettivo strategico per il futuro del quartiere di Brancaccio e dunque dell’intera città. Adesso dovremo correre per ultimare l’iter autorizzativo con la convocazione della conferenza di servizi, la redazione del progetto esecutivo e la gara”, ha concluso l’esponente del Movimento 5 Stelle.