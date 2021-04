Maria Antonietta, 98 anni: va’ dove ti porta il vaccino

PALERMO- Va’ dove ti porta il vaccino. A novantotto anni, con la speranza di rinascere nel cuore e la voglia di non perdere l’appuntamento con l’arma che ci farà vincere la guerra contro il Covid. Maria Antonietta, bella Signora di Palermo, non si è fatta scappare l’occasione. “Abito a duecento metri dalla Casa del Sole – racconta -. Ho saputo del Drive In e sono venuta a piedi. Ho trovato tante persone gentili che mi hanno accolta subito e somministrato la prima dose del vaccino. Grazie a tutti”. Un’anima tosta e piena di vita quella di Maria Antonietta che ha insegnato e venduto i libri e che dai protagonisti dei libri ha imparato la vicinanza di ogni orizzonte.



“Il Drive In si sta rivelando una modalità efficace per vaccinare tantissimi anziani – dice Giuseppe Termini, direttore del Pta – sono venuti alla Casa del Sole anche dai paesi dell’hinterland, ma non ci saremmo mai aspettati che una signora di 98 anni si presentasse a piedi da sola per vaccinarsi. La signora Maria Antonietta è una donna deliziosa che ha ringraziato tutto il personale e ci ha fatto i complimenti per l’iniziativa”. E poi è stato chiamato un taxi affinché la riaccompagnasse a casa. “Il Drive In è un’opportunità in più che viene offerta, soprattutto, agli anziani con difficoltà motorie – spiega il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – l’ottimo riscontro che riceviamo quotidianamente alla Casa del Sole, oltre a quello avuto ieri a Partinico (217 vaccinazioni in modalità Drive In, ndr) ci confermano che la modalità è apprezzata ed utilizzata dagli utenti”.

‘Un’iniziativa, quella della Casa del Sole, che proseguirà anche nel fine settimana, così come proseguirà l’Open Day delle vaccinazioni nei Centri dell’Asp di Palermo – riassume una nota dell’Asp -. Sono complessivamente 13 le strutture dedicate ad accogliere senza prenotazione over 80 e fragili, mentre 9 quelle per la fascia d’età 60/79 anni (con inoculazione del siero Astra Zeneca). Per andare incontro a tutte le esigenze degli utenti, sono stati organizzati domani (sabato 1 maggio) altri 2 Drive In. Così come avviene, alla “Casa del Sole” verrà offerta la possibilità di vaccinarsi rimanendo sempre seduti nella propria auto anche in Piazzetta Liszt a Bagheria (solo over 80) ed in via Mazzini (campo sportivo) a Castelbuono. Quest’ultima iniziativa è riservata a coloro i quali si sono prenotati ai numeri di telefono e whattsapp messi a disposizione in collaborazione con la locale amministrazione comunale’.