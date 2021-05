Tar chiede al ministero gli atti dello scioglimento del Comune di Tortorici

Entro tre mesi il ministero dell’Interno dovrà consegnare al Tar del Lazio tutti gli atti che nel dicembre dello scorso anno portarono allo scioglimento del Comune di Tortorici (Messina) per presunte ingerenze della criminalità organizzata che avrebbero compromesso il buon andamento dell’azione amministrativa. La decisione è contenuta in un’ordinanza istruttoria nell’ambito di un ricorso amministrativo proposto dall’ex amministrazione della cittadina conosciuta anche come la “Città della Nocciola”. Il Tar, considerato che “gli atti istruttori, sulla base dei quali è stato emanato il provvedimento impugnato, costituiscono provvedimenti la cui conoscenza in forma integrale è necessaria ai fini del decidere”, ha ordinato all’Amministrazione di “depositare tutti gli atti e documenti, non ancora depositati, in base ai quali è stato emanato il decreto impugnato”. In particolare, e tra l’altro, dovranno essere portati a conoscenza dei giudici: l’intera Relazione di indagine della Prefettura di Messina; le acquisizioni investigative partecipate dal Procuratore Distrettuale Antimafia, richiamate nella Relazione; la delibera del Consiglio dei ministri. Tutti i documenti dovranno essere depositati in versione integrale e privi di omissis, fermo restando il rispetto delle cautele imposte dalla natura classificata del testo. Novanta giorni di tempo per il deposito; udienza di merito fissata il primo dicembre prossimo. (ANSA).