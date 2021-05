Filippi: “La squadra lavora bene. Teramo forte e costante”

“La mia prerogativa è quella di non mortificare i nostri giocatori ma di metterli nelle condizioni migliori per rendere“

PALERMO – Nella serata di ieri il Palermo ha concluso il campionato di Serie C, conquistando la vittoria e il settimo posto in classifica. Piazzamento che permetterà di giocare almeno il primo turno dei play off in casa contro il Teramo.

All’indomani della sfida ha parlato il tecnico dei rosanero Giacomo Filippi: “Guardare indietro oggi serve a poco, bisogna guardare avanti e affrontare il presente e il futuro prossimo. La squadra ogni settimana lavora bene e in campo gioca su certezze acquisite. Siamo un po’ più sereni senza sbandate o situazioni anomale. Si allenano bene in settimana, sono concentrati nel dettaglio e dobbiamo continuare su questa strada”.

Dalla sua promozione a primo allenatore Filippi ha cambiato modulo passando al 3-4-2-1, ma anche posizione a Valente che gioca da esterno di centrocampo: “Secondo me – dichiara Filippi ai microfoni di “TRM” parlando della nuova collocazione tattica dell’ ex Carrarese – è la posizione ideale per le sue caratteristiche. Giocando davanti non ha quella qualità eccellente che può avere Floriano, Silipo o Santana, ma se parte da dietro è importante per rompere gli equilibri. In fase difensiva gli chiediamo il minimo indispensabile. Fin dal primo giorno abbiamo individuato con lo staff le sue capacità”.

“La mia prerogativa è quella di non mortificare i nostri giocatori ma di metterli nelle condizioni migliori per rendere. Guardiola – continua il tecnico rosanero – nel post partita parlava solo di atteggiamento mentale, fantasia e spensieratezza. Secondo me ha ragione: giusto lavorare tecnicamente, poi devi lasciare l’inventiva al calciatore. Ancora oggi siamo una squadra in costruzione ma siamo una squadra“.

Filippi è tornato anche sulla partita giocata nella serata di ieri contro la Virtus Francavilla: “Abbiamo subito qualche infilata tra le linee e subito l’avversario solo in tre occasioni, ma questo per delle nostre giocate un po’ forzate. Nei primi 20′ stavamo facendo bene la fase di possesso, un po’ lenti in quella di non possesso. Abbiamo tamponato ogni iniziativa avversaria”.

“Per domenica rientreranno tutti tranne Almici. Lo staff è messo alla frusta, fino a stamattina tutti hanno lavorato e saranno aggregati”.

Il tecnico ha parlato anche di alcuni singoli: “Saraniti è entrato con il piglio giusto e sono contento. Propositivo, cerca di mettersi al servizio dei compagni e prima faceva poco per caratteristiche. A noi un calciatore come lui serve e serve adesso. Sono contento per il gol di Silipo, ha delle grandi caratteristiche tecniche. Noi sappiamo che è forte, che da un momento all’altro può risolvere le partite e lavoriamo per farglielo capire. La continuità può essere un limite, ma ha 20 anni. Lo teniamo in considerazione in maniera esagerata”

“Il Teramo è una squadra forte e costante. Composta da calciatori di caratura e categoria. Comunque abbiamo appena iniziato la salita, non ci possiamo addormentare. Abbiamo esasperato inculcando ai ragazzi una mentalità positiva in vista dei play off, dove sappiamo che dobbiamo giocare per vincere senza aspettare. Questo perché come caratteristiche non siamo capaci e perché abbiamo preso la strada giusta e dobbiamo giocare nella metà campo avversaria”.