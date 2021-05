Incidente stradale: due fidanzati feriti, lui positivo all’alcoltest

Due fidanzati di 21 e 26 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato ieri sera sulla statale 121 Palermo-Agrigento, nei pressi di Alia, dove risiede il giovane; la ragazza è di Vicari. L’auto, una Volkswagen Beetle, è finita contro un albero. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo ed è in gravi condizioni, la ventunenne è stata condotta all’ospedale di Agrigento. Il conducente è risultato positivo all’alcol test e per questo è stato denunciato dai carabinieri di Lercara Friddi che indagano per guida sotto l’influenza dell’alcool e lesioni personali gravi. Il mezzo è stato sequestrato.