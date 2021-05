Palermo, al via un nuovo campionato: guida ai play off

Domenica avranno inizio i play off con il Palermo che sfiderà il Teramo al "Barbera" nel primo turno. Per i rosanero due risultati su tre

Domenica 2 maggio si è concluso il campionato di Serie C e i rispettivi gironi A, B e C. Le tre vincitrici sono state promosse in Serie B e si tratta, in maniera temporale, di Ternana (C), Como (A) e Perugia (B).

Adesso manca la quarta promossa che verrà fuori dai play off che cominceranno domenica 9 maggio e termineranno il 13 giugno con la finale di ritorno. I play off sono divisi in tre fasi: fase del girone (con primo e secondo turno), fase nazionale (anche questa con primo e secondo turno) e final four (con semifinali e finale).

A prendere parte alla fase dei gironi sono, almeno inizialmente, le squadre classificate dal quinto al decimo posto (ad eccezione del Girone B che vede l’undicesima per con il Modena direttamente alla seconda fase perché migliore quarta).

Ai play off parteciperà anche il Palermo, classificata settima nel proprio girone, che affronterà il Teramo nel primo turno, ma come funzionano i play off? Quelli della terza serie italiana sono abbastanza ingarbugliati perché comprendono tre gironi.

PRIMA FASE PLAY OFF GIRONE

Al primo turno (9 maggio) si sfidano tra loro le squadre del proprio girone e sono 5vs10, 6vs9 e 7vs8. Le sfide verranno giocate in gara unica in casa della migliore classificata che ha a disposizione due risultati su tre per passare il turno (vittoria e pareggio).

Le sfide nel girone del Palermo saranno: Juve Stabia-Casertana; Catania-Foggia; Palermo-Teramo (CLICCA QUI PER GLI ORARI DEI MATCH).

SECONDA FASE PLAY OFF GIORNE

Le vincitrici del primo turno andranno alla seconda fase (12 maggio). La peggiore classificata sarà ospite del Bari (quarta classificata), le altre due si affronteranno in casa della migliore classificata. Le sfide, anche in questa fase, saranno in gara unica.

PRIMA FASE NAZIONALE

In questa fase (16-20 maggio) scenderanno in campo le qualificate alla fase nazionale, che affronteranno le terze classificate più la migliore quarta (Renate, Südtirol, Avellino e Modena). Per gli accoppiamenti dei match si utilizza il sistema delle teste di serie. Lo sono le terze/miglior quarta (quindi Renate, Südtirol, Avellino e Modena) e la miglior classificata che arriva dal “playoff del girone”. La graduatoria è stilata su questi criteri:

miglior piazzamento in classifica

Maggior numero di punti

Maggior numero di vittorie

Maggior numero di reti segnate

Sorteggio

Questa fase sarà giocata in gara di andata e ritorno, con il ritorno in casa della testa di serie. Alla fase successiva avrà accesso chi ha totalizzato più punti nella doppia sfida, in caso di parità conta la differenza reti della doppia partita. In caso di ulteriore parità passa la testa di serie.

SECONDA FASE NAZIONALE

In questa fase (24-28 maggio) entreranno in scena le seconde e classificate dei giorni che affronteranno le vincenti della prima fase nazionale. Le tre seconde e la migliore classificata sono considerate testa di serie e, come nella prima fase nazionale, giocheranno in casa la gara di ritorno. Anche in questa fase avanzerà chi ha fatto più punti nella doppia sfida, in caso di parità conta la differenza reti della doppia partita. In caso di ulteriore parità passa la testa di serie.

FINAL FOUR

Le quattro vincitrici della seconda fase nazionale accederanno alle Final Four (1-5 giugno). in questa fase il sorteggio è libero. Le gare si giocano su andata e ritorno. Avanza chi ha fatto più punti nella doppia sfida, in caso di parità conta la differenza reti della doppia partita. In caso di ulteriore parità supplementari ed eventualmente rigori.

FINALE

Il questa fase meccanismo è il medesimo delle semifinali. Gara di andata e ritorno (9-13 giugno) con, in caso di necessità, tempi supplementari e calci di rigore. Chi vince va in Serie B.