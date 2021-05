L’Ance Palermo: “Bene l’ok all’Ars del ddl sulle aree sciabili”

PALERMO – “Dopo una lunga attesa, finalmente le stazioni sciistiche siciliane possono svilupparsi in un contesto normativo che assicura certezza di diritto a tutti gli operatori economici del mondo delle costruzioni che prenderanno parte all’infrastrutturazione delle due maggiori aree sciabili della Sicilia”. Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi a seguito dell’approvazione all’Ars del disegno di legge per la valorizzazione delle località montane ed il recepimento in Sicilia della legge sulla sicurezza degli sport invernali. “Una menzione particolare va fatta – continua il presidente – a chi, in linea con i valori dell’Ance, ha creduto sempre che potesse affermarsi il buon senso e la buona politica, sulle facili scorciatoie che si propongono lungo l’attività di impresa. Adesso ci aspettiamo rapide azioni amministrative della Città Metropolitana di Palermo per rendere operativa da subito l’unicità del gestore secondo la via finalmente chiaramente indicata dalla legge”.