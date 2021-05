Alberi recisi, il Comune precisa: “Presto nuove piante lungo il percorso”

CATANIA – Gli alberi rimossi per i lavori di potenziamento del tracciato del BRT 1, nella zona di Fasano, verranno tutti rimpiazzati in numero almeno pari o superiore a quelli andati distrutti. Lo ha intimato l’Amministrazione Comunale alla direzione del cantiere, con spese interamente a carico dell’impresa appaltatrice per sostituire gli alberi, una ventina, quasi tutti di notevoli dimensioni, affinché non venga diminuito il verde nell’area urbana.

L’amministrazione replica alle parole degli attivisti della pagina Facebook, Lungomare liberato che, nei giorni scorsi, avevano lanciato l’allarme sulla rimozione di numerosi alberi in via Passo Gravina.

In sostanza, spiegano da Palazzo degli Elefanti, “verrà applicato rigidamente il regolamento varato dal consiglio comunale due anni addietro, su proposta della giunta Pogliese che, tra l’altro, prevede un meccanismo di compensazione ambientale con la posa a dimora di nuove alberature, secondo predeterminati meccanismi sostituivi. La piantumazione dei nuovi alberi avverrà nel prossimo autunno, in aree contigue al tracciato del BRT 1 interessato ai lavori”.