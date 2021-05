Danneggiati automezzi di una cooperativa sociale

L'istituto gestisce una comunità alloggio per minori e una casa famiglia per donne in difficoltà.

Danneggiamenti contro automezzi in parte di proprietà della cooperativa sociale “Walden” di Sciacca (Ag), in parte dei suoi dipendenti. L’istituto gestisce una comunità alloggio per minori e una casa famiglia per donne in difficoltà. Sono una decina, tra adulti e bambini, gli ospiti della struttura. Gli episodi vandalici (10 dall’inizio di aprile ad oggi) si sono verificati nelle ultime settimane, ma anche nel recente passato una psicologa era stata destinataria di una grave intimidazione, il tentativo di incendiare della sua auto. Sui fatti denunciati oggi stanno indagando i carabinieri. Gli amministratori dell’Istituto parlano di “episodi continui e inarrestabili, che ora sono diventati troppi”.

Il Cda della cooperativa che confida che quella che viene definita “mano vigliacca di atti criminali possa essere presto individuata, affinché si possa restituire serenità a tutto il personale (psicologhe, assistenti sociali, operatori sanitari) che ogni giorno è impegnato con professionalità e attenzione a fare il proprio dovere, svolgendo un servizio importante per il bene, la protezione e la tutela degli ospiti che ci vengono affidati”. “Noi – ha concluso il presidente della cooperativa Walden Michele Buscemi – continueremo ad operare come abbiamo sempre fatto senza farci intimidire”. La cooperativa è tra i punti di riferimento delle attività giudiziarie, tra cui le decisioni assunte dal tribunale dei Minorenni, che rendono necessario, talvolta, l’allontanamento di donne e bambini da nuclei familiari particolarmente critici. (ANSA).