L’incidente mortale in viale Regione: ai Rotoli l’addio ad Alessia

PALERMO – Sono stati celebrati i funerali di Alessia Bommarito la giovane morta nell’incidente in viale Regione Siciliana a Palermo insieme all’amica Chiara Ziami. Nella chiesa del cimitero di Sant’Orsola, è stato dato l’ultimo saluto. Un centinaio di amici e parenti si sono stretti attorno alla madre Daniela e al fratello Niki. Il silenzio è stato rotto solo da un applauso.

“Sarai per sempre nei nostri cuori” è la frase in un cuore rosso sulla maglietta poggiata sulla bara bianca di Alessia. La stessa maglia che indossano tutti gli amici. La giovane, che viveva con la famiglia nel quartiere Cep di Palermo, era un’appassionata di calcio, fino allo scorso anno giocava come centrocampista nella squadra Don Carlo Misilmeri, da piccola invece aveva militato nelle giovanili della Ludos, l’attuale Asd Palermo. Ieri erano stati celebrati i funerali di Chiara Ziami, l’altra vittima dell’incidente. Sull’incidente la procura di Palermo ha aperto un’inchiesta.