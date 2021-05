Rivolta nella Lega trapanese, valanga di autosospensioni

TRAPANI – La Lega a trazione Minardo rischia di deflagrare e ad attivare il primo detonatore di quella che rischia di diventare una sequela di “botti” è la provincia di Trapani. Le vecchia guardia, se così può essere definita la compagine che permise alla Lega, attraverso i legami e le amicizie dell’ex parlamentare regionale Livio Marrocco, di iniziare a dire la sua in questo lato di Sicilia Occidentale, ha deciso di farsi da parte. Lui, Marrocco, non ha mai avuto né preteso un posto in prima fila ma ha contribuito con la sua squadra di costruire un percorso politico che ha portato la Lega ad avere addirittura il candidato sindaco alle scorse Amministrative per Trapani: una cosa impensabile fino a prima dell’avvento di Bartolo Giglio (l’allora candidato sindaco ed anche coordinatore provinciale della Lega per circa un biennio) e di Leonardo Torre (attuale commissario della Lega di Erice, anch’egli dimissionario da qualche ora).

Uomini di fiducia di Marrocco, esponenti della destra storica (questa sì) in provincia di Trapani. Assieme a loro arrivarono in Lega, e dovettero faticare non poco per dimostrare che non fosse “quella Lega Nord” che sputava in faccia ai meridionali, diversi altri esponenti di quella destra trapanese e provinciale che si erano costruiti un’immagine politica di tutto rispetto negli anni. Hanno costruito e, da qualche mese, sono stati ritenuti non più utili. A partire da Bartolo Giglio, sostituito nel ruolo di coordinatore provinciale da Marico Hopps e mai “ripagato” con ruoli anche secondari.

L’ingresso del senatore Francesco Mollame, dopo la sua fuoriuscita dal Movimento Cinque Stelle, ha finito per fare il resto. Mollame era stato eletto con i voti degli elettori della provincia di Trapani (circa 130 mila) e il suo sposalizio con la Lega è stato trattato direttamente dal coordinatore regionale del partito di Nino Minardo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Oggi, quegli “storici leghisti”, hanno deciso di autosospendersi in massa dalla Lega. Il documento è firmato da Giorgio Randazzo, responsabile provinciale Enti Locali, già candidato a Sindaco e Consigliere comunale di Mazara del Vallo; Eduardo Della Chiana, commissario Lega Castelvetrano; Marcello Campione, commissario Lega Trapani; Leonardo Torre, commissario Lega Erice, già responsabile provinciale del tesseramento; Donato Sardella, commissario Lega Isole Egadi; Francesco Incambisa, commissario Lega Paceco; Giacomo Dugo, già candidato a Sindaco di Marsala; Bartolo Giglio, già commissario Provinciale Lega Trapani; Nicola Tardia, già Responsabile organizzativo Lega Provincia di Trapani; Claudia Carlotta, già Responsabile social Provinciale; Fanny Montalto, già Presidente Sezione Lega Marsala; Giacomo Pipitone, già Commissario Lega Marsala; Benedetta Vigna, già candidata al Consiglio comunale di Marsala. Tutti, precisano nel documento, in rappresentanza dei tesserati delle rispettive sezioni. Si rivolgono a Matteo Salvini. Per lui, del resto, erano entrati in Lega.

“Nel 2018 abbiamo aderito alla Lega trascinati dal messaggio Salviniano incentrato su Identità, patria, legalità, famiglia, buon governo, meritocrazia, lotta alle lobbies, alle mafie, all’eurocrazia, alle multinazionali, consapevoli che era un percorso difficile soprattutto nella nostra terra dove i media hanno ingaggiato una guerra contro Salvini e la Lega – dicono -. Ciò non di meno siamo sempre stati entusiasti della nuova idea rispettosa delle singole identità territoriali e dell’incarnazione di valori ormai persi nella classe politica siciliana quali il rispetto della volontà dei cittadini, la meritocrazia, la trasparenza e la legalità. Abbiamo costruito dal nulla un partito nella nostra provincia, con fatica e sacrifici ma sempre forti della convinzione di essere dalla parte giusta. Ci siamo presentati a varie elezioni amministrative sapendo che non saremmo arrivati subito ma dovevamo investire in un percorso di lungo periodo che puntava alla qualità della classe dirigente. La cavalcata culminata nella tua venuta a chiudere la campagna elettorale di Mazara del Vallo persa per un soffio al ballottaggio, una sconfitta che, per la Lega siciliana è stata una vittoria per il modo in cui è arrivata e per le persone che l’hanno incarnata. Questo ci ha permesso di trovare militanti splendidi, una comunità in cammino verso un obiettivo condiviso senza personalismi, infiltrazioni e ingerenze di alcun genere.

“A distanza di 3 anni quella Lega sembra scomparsa. Abbiamo subito mille scorrettezze, mille ingiustizie, ci hanno ostacolato, probabilmente impauriti da quello che si stava facendo. Quei valori non ci sono più, sostituiti d’un colpo da un resuscitato democristianesimo nella sua accezione più negativa! Ogni giorno le fondamenta che erano state costruite sono state via via demolite attraverso ingressi quanto meno discutibili, scelte illogiche, con persone in cerca di autore… Un ritorno al passato qui in Sicilia e soprattutto in provincia di Trapani. Dentro la Lega, oggi, ritroviamo catapultati dall’oggi al domani, a volte, coloro che volevamo combattere. – ancora la lettera -. La Lega in Provincia di Trapani da mesi è inesistente, è un contenitore spento, che nonostante gli stimoli dei suoi rappresentanti in ogni singola città soffre di isolazionismo nel prendere decisioni. La quotidianità corre a velocità supersonica e bisogna stare sul pezzo, affrontare i mille temi che attanagliano la nostra terra. La Lega invece si è isolata, ha abdicato al suo ruolo di partito guida, di partito di maggioranza”.

Per i quasi dimissionari la disfatta del percorso ipotizzato da Salvini è riconducibile alla nuova gestione del post Stefano Candiani. Non usano mezzi termini e vanno dritti al punto: “Ciò accade quando si scelgono persone con poca esperienza, autoreferenziali, più attenti all’equilibrio o che al bene del partito e quando queste sperano di lucrare una posizione magari appaltando il partito a terzi, facendone un fido scudiero di qualche vecchio ex-potente locale. Le abbiamo tentate tutte ma c’è un limite a tutto. La nostra scelta di uscire con questo documento è, prima di tutto, dettata dal bene che vogliamo al partito che abbiamo contribuito a costruire nel solco dei valori che abbiamo richiamato all’inizio. Da tempo avevamo chiesto un congresso, unico consesso democratico che serve a scegliere vertici, rappresentanti, leader e linea politica o almeno un incontro con i tesserati per ascoltarli, coinvolgerli e per condividere con loro percorsi e scelte. Continuiamo invece a leggere nomine e medaglie, conferite a gente di cui persino il volto ci è spesso sconosciuto, solo sugli organi di stampa”.

Per questa ragione, visto il fallimento dei loro molteplici tentativi nel trovare un dialogo che portasse chiarezza nella gestione attuale del partito, si autosospendono da ogni incarico e responsabilità nella Lega, chiedendo a Matteo Salvini di poterlo incontrare entro la prossima settimana. E, inoltre, chiedono anche l’azzeramento dei vertici Provinciali e l’azzeramento di ogni carica. Una bomba, insomma, che rischia di innescarne altre.