Stasera in Tv Beppe Fiorello e Maria De Filippi

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Per questo sabato, il palinsesto televisivo offre una programmazione molto vasta tra film d’azione, programma di attualità, telefilm e film d’animazione. Da non perdere il film drammatico “L’oro di Scampia” con Beppe Fiorello e la semifinale di “Amici” di Maria De Filippi.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, “L’oro di Scampia”. Nel quartiere di Scampia, dominato dalla camorra, un uomo si prefissa l’obiettivo di rieducare i ragazzi del quartiere attraverso attività sportive, togliendoli, così, dalla strada. Tra i tentativi della mafia di mettergli i bastoni fra le ruote e la tenacia dell’uomo di andare contro tutto e tutti, Enzo Capuano riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.05, il nono episodio della terza stagione del telefilm “F.B.I. – Il potere”. La squadra dell’F.B.I. si ritrova a indagare sul rapimento di una giornalista del New York Time, la quale ha una relazione con un senatore. Chi vogliono colpire i rapitori?

RAI 3 trasmetterà, alle 21.45, “Sapiens – Un solo pianeta”, un programma culturale che pone domande sull’uomo e sul suo futuro, sulla natura, sullo spazio e sulla terra. Le domande verranno poste a Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, il quale cercherà di rispondere in modo estremamente preciso e scientifico.

RETE 4 trasmetterà, alle 20.30, “Stasera Italia Weekend”, il programma di attualità, creato dalla redazione del tg4, che tratta di politica e di cronaca.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, il talent show “Amici”, condotto da Maria De Filippi. La semifinale è arrivata e gli ultimi 7 ragazzi della scuola sono pronti a giocarsi le ultime esibizioni per accedere alla finale. Stasera scopriremo i finalisti del serale di Amici.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, “Madagascar 2”. Gli amici dello zoo di New York sono pronti a tornare a casa, ma qualcosa va storto. Il loro aereo, infatti, precipita in africa e da qui iniziano le loro molteplici avventure.

ITALIA DUE (canale 66) trasmetterà, alle 21.15, “Blu profondo”. Un gruppo di scienziati, alle prese con la cura del morbo di Alzheimer, decide di modificare geneticamente il DNA di alcuni squali creando una specie più intelligente e aggressiva.