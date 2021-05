Acireale, De Sanzo: “Playoff Serie D? Non hanno senso”

"Anche perché in ottica ripescaggi si vanno a guardare anche altri fattori, quindi per come sono adesso non hanno grande significato"

ACIREALE – “Ci mancheranno ancora pedine importantissime come Viscomi, Raia e Pozzebon, ma rientrano Dario La Vardera e De Felice. Il nostro obiettivo è ottenere un buon piazzamento in classifica, io anche quando giocavo al parco volevo vincere”. Questo il pensiero di Fabio De Sanzo, allenatore dell’Acireale in vista del match contro il Castrovillari. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della formazione acese ha poi parlato dei playoff: “Non hanno senso. Anche perché in ottica ripescaggi si vanno a guardare anche altri fattori, quindi per come sono adesso non hanno grande significato”.