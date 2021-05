Luperini: “Peccato non avere i tifosi allo stadio”

PALERMO – Il Palermo ha superato per 2-0 il Teramo, conquistando il passaggio del turno. Autore del secondo gol rosanero è stato Gregorio Luperini, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara: “È stato un bel gol ma non è la prima volta che mi capita di farlo gol in rovesciata. Stiamo bene e siamo in fiducia. La rete la dedico alla mia ragazza che è lontana e non la vedo da tanto, anche alla mia mamma visto che è la sua festa”.

“Siamo molto soddisfatti perché siamo stati sempre concentrati. Stiamo bene. I risultati li troviamo con continuità. Mercoledì sarà una partita difficile ma bisognerà dare tutto”.

Prima della sfida il Palermo ha ricevuto il saluto dai tifosi: “Un’emozione bellissima. Un peccato non avere i tifosi sugli spalti. Li ringrazio perché è stata un’emozione enorme. Ad inizio stagione ho avuto qualche problema: sia per il Covid che per trovare sintonia. Ma da gennaio in poi ho fatto buone prestazioni. I commenti poi li fate voi, io so come sono. Magari se oggi non facevo gol mi davate 4. Invece ho fatto gol e mi date 7“.

“Prima che arrivasse Filippi abbiamo davamo tutto. Quando è cambiata la gestione è cambiato qualcosa anche in noi. Poi i limiti li abbiamo e lo abbiamo dimostrato ma sicuramente vogliamo fare bene. C’è da fare un’impresa mercoledì. La più difficile magari anche rispetto alle altre”.