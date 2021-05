Ex monastero dei Benedettini, il chiostro di ponente si fa bello

CATANIA – Lavori in corso. Anzi: in pieno avanzamento. La foto è quella del Chiostro di Ponente nell’ex Monastero dei Benedettini, oggi sede del Dipartimento di scienze umanistiche di Unict, ed è stata postata su Facebook dallo storico Luciano Granozzi: “Un luogo che evoca molti bei ricordi – scrive – Completato il piano di calpestio intorno alla fontana. E, considerati i tempi delle pubbliche amministrazioni, mi pare un andamento da record. Un grazie a Rosario Castelli (studioso dell’opera di Leonardo Sciascia, ndr) per questa foto, per me emozionante”.