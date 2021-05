Juve Stabia-Palermo, Marotta: “Coi rosa gara da dentro o fuori”

“Dobbiamo essere anche squadra operaia. Entriamo in campo con il piglio di giocare la palla con qualità ma se non ci riusciamo è importante guardare l’altra parte della medaglia e cioè stare corti, stretti e soffrire per cercare di portare la pagnotta a casa. Noi ci siamo riusciti e sono contento perché vuol dire che sappiamo fare entrambe le cose”. Così Alessandro Marotta, attaccante della Juve Stabia, dopo il pari per 1-1 con la Casertana. le vespe nel prossimo turno playoff sfideranno i rosanero: “Una gara da dentro o fuori. Il Palermo ha una piazza di un’importanza incredibile. Una partita a sé, tutto quello che è stato il campionato va dimenticato e quindi sarà una partita maschia, importante e bella da giocare. Il nostro primo obiettivo era passare il turno e ci siamo riusciti, siamo contenti ma ci dobbiamo preparare per la prossima partita”