Buffon: “A fine stagione lascio la Juventus”

Tra Buffon e la Juventus al termine della stagione sarà addio. Ad annunciarlo è lo stesso portiere che, ai microfoni di “Bein Sport” dichiara: “Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve”.

L’estremo difensore però deve ancora decidere il suo futuro: “O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa la prendo in considerazione. Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo”.

Quindi il classe ’78, al termine della stagione potrebbe dire addio al calcio giocato oppure mettersi in gioco ancora una volta, ma è sicuro l’addio alla Juventus dopo diciannove stagioni con, in mezzo, la parentesi al PSG, durante la stagione 2018-2019.