Licata, Campanella: “Con la Gelbison siamo stati presuntuosi”

LICATA – “Abbiamo fatto un grosso errore di esperienza quando mancavano tre minuti, ci ritroviamo con un solo punto, la partita era chiusa… Siamo stati presuntuosi forse a pensare di averla già vinta e ci hanno castigato”. Questo il pensiero di Giovanni Campanella, tecnico del Licata, commentando il pari per 2-2 contro la Gelbison. L’allenatore gialloblù, intervenuto in conferenza stampa, ha poi proseguito: “Cannavò? La condizione si riprende giocando, non se la sentiva di fare più di mezz’ora e noi non vogliamo rischiare di perderlo per infortunio grave. Izco? Si sta confermando, ha un ragazzo che si allena sempre al massimo, è la nostra rivelazione”, ha concluso Campanella.