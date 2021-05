Il sindaco di Mazara va a Roma: “Convergenza sui pescatori”

Un tavolo di discussione tra Ministero degli Esteri e dell’Agricoltura e pesca per affrontare la questione della sicurezza dei pescatori di Mazara del Vallo nel mar Mediterraneo. È questo l’impegno che ha strappato il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, incontrando il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il primo cittadino è a Roma per incontrare i due Ministri ma anche i capigruppo delle forze politiche di maggioranza. “Quello che ho riscontrato è la convergenza sulla tematica da parte di tutti i partiti – ha detto Quinci – c’è un impegno affinché la situazione non finisca nel dimenticatoio e se ne parli solamente quando si verificano sequestri e assalti da parte dei libici e non solo”. “Una situazione insostenibile che vede i nostri pescatori oggetto di azioni di guerriglia da parte delle altre flotte e che non può essere lasciata all’intervento dei singoli. Per questo è fondamentale unirsi per tutelare le imprese italiane che operano nel Mediterraneo, prospettando soluzioni concrete ed immediate insieme al governo e a tutte le forze politiche”. Lo dichiara il direttore di Federpesca, Francesca Biondo. Da anni Federpesca denuncia la crescita esponenziale delle flotte dei paesi extra Ue del Mediterraneo che, a differenza di quelli comunitari, non sono sottoposti ad alcuna regolamentazione e che producono un dumping in termini ambientali, sociali ed economici nei confronti delle nostre imprese. A ciò si aggiungono episodi di prepotenza da parte delle motovedette libiche e di altre flotte spesso caratterizzati da violenza e da situazioni che mettono in pericolo la vita degli operatori del settore. Per cercare di garantire la sicurezza e la redditività delle imprese nel rispetto del diritto marittimo e internazionale Federpesca ha incontrato questa mattina presso la propria sede di Roma il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. “Abbiamo condiviso la necessità di cogliere l’attenzione dimostrata in queste ore dalle istituzioni per garantire alla flotta italiana la certezza del diritto all’attività di pesca da svolgere in totale sicurezza – fa sapere infine il direttore – una soluzione che garantisca in tempi brevi risposte agli operatori e che tuteli l’identità delle nostre comunità costiere”. (ANSA).