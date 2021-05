Inps, D’Agostino nuovo presidente del comitato provinciale

PALERMO – Roberto D’Agostino è il nuovo presidente del comitato provinciale dell’Inps di Palermo. D’Agostino, indicato su proposta di Cgil, Cisl e Uil, è stato eletto stamani all’unanimità dai componenti del Comitato che rappresentano i lavoratori, i datori di lavoro, l’amministrazione regionale e l’amministrazione dello Stato. Ex assessore comunale, dirigente per anni della Cgil Palermo ed ex presidente del comitato centrale Fiom, una lunga carriera alle spalle nel settore dell’Informatica per Ibm Italia, da oggi Roberto D’Agostino assume la guida del Comitato che si occupa delle decisioni in materia di ricorsi amministrativi sulle prestazioni erogate dall’Inps e che partecipa, in sinergia con la dirigenza dell’ente, alla predisposizione e al raggiungimento degli obiettivi in materia previdenziale e assistenziale. (ANSA).

“Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro a Roberto D’Agostino, eletto presidente del comitato provinciale dell’Inps a Palermo. Un nuovo prestigioso incarico per un professionista di grande esperienza e di riconosciute qualità e che, siamo sicuri, farà bene in un ruolo decisivo per il nostro territorio”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici, commentando l’elezione di D’Agostino, già assessore comunale al Bilancio e al Patrimonio.