Medio Oriente in guerra: pioggia di fuoco e morte a Gaza

Medio Oriente in guerra. Ormai è guerra aperta tra Israele e Hamas. Il movimento islamista e la Jihad continuano a bombardare la regione di Tel Aviv e altre città israeliane – sparati circa 1.050 razzi e colpi di mortaio, secondo Israele, dei quali l’85% è stato intercettato e circa 200 sono esplosi all’interno della Striscia di Gaza – e lo Stato ebraico risponde con raid aerei, oltre 500 secondo un portavoce militare. Stamani già 3 i morti in Israele, dove la popolazione si nasconde nei rifugi,e 4 quelli a Gaza, dove i pesanti bombardamenti hanno demolito vari edifici. Nuovi disordini nella Spianata delle Moschee: sassaiola contro la polizia e sette arresti. In Cisgiordania un palestinese è morto in scontri con la polizia, che ha lanciato retate contro dirigenti di Hamas a Jenin e Tubas. Oggi previsto un vertice urgente del Consiglio di sicurezza dell’Onu.