Parte l’hub vaccinale al palazzetto dello sport di Bagheria

BAGHERIA Si attiva domani, 13 maggio, alle ore 16,00, l’hub vaccinale presso il palazzetto dello sport di Bagheria, intitolato a Carlo Alberto Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro.

Dopo la firma dei verbali di consegna ed i necessari rilievi e i lavori dei tecnici e della Protezione civile dei giorni scorsi, domani alle ore 16,00 alla presenza del sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli e del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Daniela Faraoni, si attiverà il lavoro dell’hub per il comprensorio bagherese.

La struttura, che al momento non è utilizzata per attività sportive come previsto dai vari Dpcm in tema di emergenza Covid, sarà a servizio dell’intero comprensorio del distretto 39 che include i comuni di Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa Flavia.