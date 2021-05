Vaccini, la dg dell’Asp Faraoni: “Nuovi hub nei centri commerciali”

PALERMO – “Una delle strategie è proprio l’apertura di hub nei centri commerciali. La prossima settimana definiremo tutto per poter inaugurare il centro di somministrazione all’interno del Centro Commerciale La Torre a Palermo”. Lo dice Daniela Faraoni il manager dell’ Asp 6 di Palermo che racconta gli sforzi che si stanno facendo per vaccinare il maggior numero di persone in Sicilia.

“A seguire – spiega – si conta di aprire un centro vaccinale anche a Carini all’interno del Centro Commerciale Poseidon. Inizialmente doveva essere la prima struttura del genere ad aprire, poi un sopralluogo ha mostrato alcune difficoltà logistiche. Siamo venuti ad un compromesso e potremo, dunque, allestire il centro vaccinale negli spazi offerti con un numero di postazioni inferiori a quanto previsto”.

“Grazie al forte impegno che tutta l’Asp sta mettendo in campo – aggiunge la manager – anche con l’importante collaborazione della Protezione Civile già la prossima settimana apriremo due centri vaccinali a Bagheria e Cefalù. Ci prepariamo all’ultima fase della campagna, quella della vaccinazione di massa che sarà lo step successivo. Come noto è stato già aperto alla vaccinazione dei soggetti con patologie anche lievi dai 16 ai 49 anni mentre già i 50enni possono prenotare la propria dose. Il prossimo passaggio, dunque, sarà essere pronti per l’afflusso di tutti senza più limitazioni di età o categoria”.