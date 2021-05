Catania, Pagliara: “E’ il momento di salvare il salvabile”

CATANIA – “Questo è il momento in cui uno deve sforzarsi di essere lucido e dire cose che possano essere utili. C’è da lavorare per cercare di salvare il salvabile. Ho letto stamane le dichiarazioni di Nicolosi, ma in tutta sincerità non so a che punto siano arrivate queste interlocuzioni. L’errore più grande di tutti è stato far diventare questa trattativa (con Tacopina, ndr) una vera e propria telenovela, con troppe dichiarazioni da parte di tutti, quando sarebbe stato opportuno mantenere più riservatezza”. A dirlo è Fabio Pagliara, ex membro della Sigi che ha contribuito la scorsa estate a salvare il Catania. Intervistato da Catanistanews, Pagliara ha poi proseguito: “Bisogna essere chiari con i tifosi. La questione tempo è cruciale, soprattutto per quanto riguardo le scadenze inderogabili, e si ricollega alla necessità di avere 4/8 milioni nel giro di pochissimo tempo. Oggi si deve ricreare nuovamente quel clima di unione e di collaborazione per salvare il club, così come fu l’anno scorso”.