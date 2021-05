Pfizer ai quarantenni, guida al vaccino in Sicilia

Chi si sta vaccinando in Sicilia e con quale vaccino, la guida per fasce d'età.

PALERMO– Sono circa quarantacinquemila i siciliani che ieri sono stati vaccinati. Un numero superiore al target fissato a quarantamila. L’avvio della campagna per i cinquantenni sembra avere dato la svolta tanto invocata. Un ulteriore impulso lo daranno i quarantenni che dal 17 maggio potranno prenotarsi: parliamo di chi è nato dal 1972 al 1981.

Pfizer ai quarantenni

Un’altra nota chiarisce: “Da oggi (giovedì 13), intanto, nelle more che il Comitato tecnico scientifico nazionale dia il proprio parere sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca (oggi Vaxzevria) per gli under 60, il dirigente generale del dipartimento Dasoe dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca, su disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci, ha comunicato alle Asp che la campagna di vaccinazione potrà proseguire, a richiesta, anche con vaccini a mRna (Pfizer o Moderna). Resta invariato il siero da utilizzare, invece, nel richiamo per chi ha già effettuato come prima dose il vaccino AstraZeneca”. Secondo quanto apprende LiveSicilia.it, finché il parere tarda, l’idea è quella di vaccinare i quarantenni con Pfizer. Questo fino a nuovo ordine.

Guida al vaccino

Nel dettaglio, chi si sta vaccinando in Sicilia e con quale prodotto? Riepilogando le nostre informazioni, ecco una sintetica guida. Gli over ottanta e gli estremamente vulnerabili con Pfizer e Moderna, la fascia dai sessanta ai settantanove con AstraZeneca, quelli tra i cinquanta e i cinquantanove in buona salute con AstraZeneca e Janssen su base volontaria, altrimenti con Pfizer, quelli di età compresa tra i sedici e i cinquantanove anni con qualche patologia con Pfizer.

Stop agli Open Day?

Ovviamente, con un’apertura quasi totale delle somministrazioni si pone il problema di un afflusso che torna su livelli di guardia: “Da martedì, all’hub vaccinale della Fiera, cominceremo verosimilmente a vaccinare anche i primi quarantenni prenotati. Sono giorni di overbooking – dice il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza a Palermo e provincia -. Sapete come la penso: dobbiamo correre con le inoculazioni”. Ma, proprio per questo, si sta cominciando a riflettere sugli Open Day con i vaccini senza prenotazione. E sembra che si vada verso lo stop.

Fiera, vaccini anche di notte

“Stiamo procedendo velocemente con un secondo padiglione venti – spiega il commissario Costa – per permettere le vaccinazioni pure di notte, senza soluzione di continuità”. Si deve, appunto, correre.