Gianna Fratta è la nuova direttrice artistica dell’Orchestra sinfonica

È Gianna Fratta la nuova direttrice artistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. L’incarico le è stato conferito da Nicola Tarantino, di recente nominato Commissario straordinario della Fondazione dall’assessore regionale al Turismo Manlio Messina.

Fratta, reduce dalla traferta ad Hong Kong dove ha diretto la “Carmen” al Teatro dell’Opera, incontrerà il prossimo 19 maggio, al Politeama, i componenti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Per la Foss “una scelta, oltre che di merito, di alto valore simbolico: Gianna Fratta, infatti, è l’unica donna cui è stata affidata la direzione artistica, fra le quattordici Ico (istituzioni concertistico orchestrali) italiane. Un messaggio importante di emancipazione irradiato dalla Sicilia, il cui contesto culturale dimostra di volere contribuire a superare stereotipi e pregiudizi, puntando a diventare modello virtuoso per la nazione”, afferma una nota.

La Fials, Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo di Palermo, esprime grande soddisfazione sulla scelta operata dal commissario della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Nicola Tarantino, che vede la direttrice d’orchestra Gianna Fratta in qualità di direttore artistico della Fondazione.

“Una scelta particolarmente apprezzata anche per la sua discontinuità con un monopolio quasi esclusivamente maschile di questo ruolo”, afferma Debora Rosti, vicesegretario della Fials di Palermo, che prosegue:“Confidiamo nelle ottime qualità di Gianna Fratta e nell’esperienza internazionale di questa professionista che la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ha già avuto modo di apprezzate in qualità di direttore ospite. Siamo convinti che Gianna Fratta possa essere la persona giusta per la ridefinizione della realtà della nostra orchestra e per interpretare, in modo efficace, la ripartenza della Fondazione dopo questo difficile periodo di emergenza sanitaria e soprattutto in seguito al vuoto istituzionale che ha interessato la Fondazione nei mesi precedenti”, conclude la Rosti.