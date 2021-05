Gli industriali a Musumeci: “Proseguire con la progettualità”

PALERMO – “I porti siciliani giocheranno sempre di più un ruolo di fondamentale importanza nel futuro della regione e l’obiettivo deve essere quello di incrementarne la posizione commerciale e turistica nel Mediterraneo. Una sfida che non possiamo perdere”.

Così Confindustria Sicilia in una nota inviata al governatore Nello Musumeci. “Per questo – aggiungono gli industriali – occorre assicurare una stretta sinergia tra tutti gli attori protagonisti dello sviluppo, in modo da mettere a punto quella pianificazione strategica indispensabile per inquadrare correttamente il posizionamento dell’offerta infrastrutturale e logistica nel panorama dei mercati globali. Dal momento del suo insediamento come commissario dell’Autorità di sistema portuale del mare Sicilia orientale, l’ingegnere Alberto Chiovelli si è fatto apprezzare per i suoi requisiti professionali, per la sua competenza, per la sua esperienza e per la proficua collaborazione che sin da subito ha instaurato con il mondo delle imprese. Consapevoli quindi del ruolo fondamentale che le Adsp ricopriranno e, alla luce dell’intesa raggiunta e del buon lavoro svolto in questi mesi, auspichiamo di proseguire nella progettualità iniziata che non può e non deve subire alcuna battuta d’arresto”.