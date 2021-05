Stasera in Tv Beppe Fiorello e Madagascar

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Una vasta programmazione intratterrà il pubblico, il quale potrà scegliere il programma televisivo più adatto alle sue preferenze. Su Canale appuntamento imperdibile con la finale di Amici.

Rai 1 trasmetterà, alle 21.25, “Io non mi arrendo”. Beppe Fiorello è il protagonista di questa fiction in cui l’attore interpreta Marco Giordano, un personaggio ispirato all’ispettore Roberto Mancini che per molto tempo ha indagato sui problemi della terra dei fuochi.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.05, il decimo episodio della terza stagione di “F.B.I – Sorveglianti e sorvegliati”. L’uccisione di una guardia sicurezza e dipendente federale, durante una rapina, mobilita l’F.B.I che decide di intervenire per rendere giustizia al collega.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.45, “Sapiens, un solo pianeta – Sesso: istruzioni per l’uso”. Il programma di approfondimento si presenta come un’indagine sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Al centro di questa indagine, il ricercatore Mario Tozzi cercherà di dare risposte chiare e scientifiche.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.22, “Changeling”. Ambientato nel 1928, il film racconta la storia di un rapimento del figlio di una centralinista di Los Angeles, la quale torna a casa e non trova più il suo bambino di nove anni. Sulla vicenda interverrà la polizia che trova un bambino non riconosciuto dalla madre.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, “Amici di Maria De Filippi”. I 5 finalisti sono pronti a giocarsi tutto in questa finale, mettendo in luce il proprio talento e cercando di vincere il premio finale del talent show.

Italia uno trasmetterà, alle 21.20, “Madagascar 3 – ricercati in Europa”. Gli amici dello zoo di New York, dopo aver abbandonato il continente africano, sono pronti a ritornare a casa propria. Tuttavia una serie di disavventure li porta in Europa, dove si aggregano a un circo ambulante, mettendo in piedi uno spettacolo molto divertente.

Italia due trasmetterà, alle 21.15, “Blu Profondo 2”. Nel sequel di “Blu Profondo”, alcuni ricercatori vengono convocati in una base subacquea per la sperimentazione di un nuovo farmaco da somministrare agli squali toro. Purtroppo le cose non vanno per il verso giusto e i ricercatori assisteranno alla precipitazione della situazione.