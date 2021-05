Ghirelli: “Playoff? Abbiamo rischiato, ok a Triestina-V. Verona”

“Abbiamo rischiato che saltasse ancora la prima giornata dei playoff ma poco fa è arrivato l’ok dell’unità sanitaria di Verona che ringrazio perché noi disturbiamo la loro attività sul territorio, mettendogli sopra tanta pressione. Il fatto che ci abbiano detto che Triestina-Virtus Verona si può giocare ci ha tolto diverse ore di suspance che abbiamo avuto in questa giornata”. A dirlo è Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, commentando l’attuale situazione legata ai playoff. Il numero uno della terza serie, intervistato da TuttoC, ha poi spiegato: “Troppe 28 squadre ai playoff? Noi raccogliamo tutte le osservazioni che vengono fatte perché ognuno ha una sua verità. L’anno scorso abbiamo dovuto ridurre le partecipanti, togliendo il sogno e la speranza a tanti tifosi e tante società. Quest’anno abbiamo voluto dare un segnale di speranza, nonostante sarebbe stato più semplice ridurre il numero di partecipanti anche stavolta. Così avrebbero lavorato di meno anche i dirigenti della Lega, che invece hanno lavorato tantissimo. Siamo in grado di modificare il format dei playoff anche in corso d’opera, ma in un momento di sofferenza del paese, non me la sono sentita di togliere due ore di gioia ai tifosi”.