Omicidio di Roberta Siragusa, la ricostruzione del medico legale

CACCAMO – Per l’ omicidio di Roberta Siragusa il 26 maggio si svolgerà l’incidente probatorio, dinanzi al gip del Tribunale di Termini Imerese, Angela Lo Piparo.

Sarà sentito il medico legale Alessio Asmundo che dovrà esporre gli esiti dell’autopsia eseguito sul corpo della ragazza di 17 anni uccisa nelle campagne di Caccamo la notte tra il 23 e il 24 gennaio. Per la morte della giovane è stato arrestato il fidanzato Pietro Morreale, 19 anni.

Tracce di sangue e capelli di Roberta sono stati isolati nella macchina del fidanzato. Le nuove prove, isolate dai carabinieri del Ris nelle scorse settimane, potrebbero pesare come un macigno sulla posizione processuale del fidanzato.

“Il medico dovrà chiarire – dicono gli avvocati della famiglia di Roberta ,Sergio Burgio e Giuseppe Canzone – scientificamente, le cause della morte di Roberta e la presenza di alcune ferite al viso. Queste risultanze saranno determinanti per il proseguio del procediemento perché dovranno essere esaminate e valutate unitamente agli esiti delle indagini sui reperti operate dai Ris dei carabinieri di Messina. Già dalla lettura di questi atti emergono circostanze gravi che ci condurranno a ricostruire i fatti per raggiungere il nostro obiettivo: verità e giustizia

per Roberta”.