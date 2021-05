Palermo, Luperini: “Juve Stabia? Possiamo metterli in difficoltà”

PALERMO – “Juve Stabia? Una gara tosta ma partiamo alla pari anche se hanno il vantaggio del pareggio a favore, possiamo metterli in difficoltà. Siamo pronti”. Così Gregorio Luperini, jolly del Palermo, in merito alla sfida che attende i rosanero nel secondo turno playoff di Serie C. Il centrocampista, intervistato da La Repubblica, si è poi soffermato sullo splendido gol di rovesciata che ha realizzato contro il Teramo: “Un gesto bellissimo, spero di ripetermi ancora. I momenti di gruppo per colpa del coronavirus sono mancati. Sono contento di avere altri anni di contratto e spero di vivere questi momenti il prima possibile”. Infine, Luperini ha concluso parlando delle critiche che lo hanno accompagnato nel corso di tutta la regular season: “Prima di dare sentenze su un giocatore bisogna conoscere bene le sue caratteristiche, cosa dà e come gioca. Chi non fa questo passaggio non si intende di pallone, Ma quando giochi per una squadra come il Palermo le critiche ci stanno”, ha concluso l’ex Trapani.