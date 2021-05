ACR Messina, Novelli: “Pari ok, squadra ha giocato bene”

MESSINA – “Nei primi 25 minuti abbiamo concesso qualcosa solo qualche palla lunga o a livello individuale ma ci può stare. I gol nascono su errori, ma la squadra ha giocato bene e negli ultimi 15 minuti del primo tempo e nella ripresa ha provato e creato, con un gol annullato, pali e traverse. La squadra, su un campo molto difficile, ha giocato bene, anche se in alcune parti non si poteva giocare palla a terra e, dovendo fare un tocco in più, si favoriva l’avversario. Oltre quei 25 minuti non abbiamo concesso più niente”. Analizza così il pari per 1-1 contro il San Luca, il tecnico dell’ACR Messina, Raffaele Novelli. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della formazione peloritana ha poi proseguito: “La rosa è titolare. Sia Izzo che Mazzola stanno facendo bene, così come Cascione o Giofrè e, per lui, è stata la prima settimana di allenamento. È stato fuori un mese, ma ha recuperato e ha messo in mostra le sue caratteristiche. Dagli ultimi 15 minuti del primo tempo abbiamo schiacciato l’avversario, abbiamo preso campo e lui negli spazi ha creato profondità”, ha concluso Novelli.