Bonagia, il campo sportivo resta inutilizzato

Una struttura sportiva che potrebbe offrire molto al territorio di Bonagia (e non solo), rione del quartiere di Villagrazia-Falsomiele, nella terza circoscrizione del Comune di Palermo, ma che, purtroppo, dopo l’inaugurazione avvenuta nei primi giorni dello scorso marzo, non è mai entrata in funzione. A denunciarlo è Domenico Bonanno, componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima e fondatore del laboratorio politico e culturale #ToccaANoi.

“Inaugurato nei primi giorni di marzo – commenta Bonanno – il campo sportivo polivalente di Bonagia non è mai stato reso fruibile dal Comune di Palermo, nonostante le diverse richieste di utilizzo avanzate da numerose associazioni sportive. L’ennesima incompiuta di un’amministrazione assente, che getta fumo negli occhi per coprire inefficienze e immobilismo”.

“In un momento come questo – continua Bonanno – nel quale le società sportive stanno subendo più di altre categorie gli effetti nefasti della pandemia in corso, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto accelerare la realizzazione dei lavori e l’affidamento del campo. Invece quanto è accaduto ha dell’incredibile: i lavori richiesti da anni, sono stati completati soltanto a marzo 2021, l’avviso pubblico per l’utilizzo è scaduto il 6 aprile ed ancora non si ha l’ombra di un provvedimento di avvio delle attività. Intanto il campo torna ad essere obiettivo preferito dai vandali, i cui ripetuti attacchi rischiano di rendere vano il recupero”.

“Sosteniamo la richiesta di alcune associazioni sportive di avere un incontro con il sindaco e l’assessore al ramo – conclude Bonanno – che possa essere risolutivo e possa sbloccare finalmente l’apertura permettendo alle associazioni richiedenti e ai residenti di tornare ad usufruire di uno spazio di aggregazione e integrazione utile all’intero quartiere”.

Nel corso della mattinata di oggi, alcune associazioni sportive hanno mandato una mail al sindaco Leoluca Orlando, al vicesindaco Fabio Giambrone e all’assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa, a tutti gli uffici del Comune e a tutti i consiglieri comunali.

Sempre oggi, l’assessore allo Sport ha contattato alcune delle associazioni sportive, dimostrandosi disponibile alla collaborazione e quindi all’organizzazione di un incontro tra le parti. Inoltre, l’assessore ha tranquillizzato gli sportivi in merito all’impegno e all’interesse da parte dell’amministrazione al fine di mettere in funzione la struttura sportiva.

Nel frattempo, però, un’opera così imponente e di pubblica utilità continua ad essere bloccata e facile bersaglio dei vandali.