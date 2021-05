Civico, revocato lo stato d’agitazione dei manutentori

PALERMO – Revocato lo stato di agitazione dei lavoratori della Guerrato, che all’ospedale Civico di Palermo curano la manutenzione di tutti gli impianti di sale operatorie e reparti. L’azienda ha convocato la Fiom, dopo l’avvio delle procedure di raffreddamento, assieme a un’altra organizzazione sindacale di categoria.

“E’ stato segnato un passo verso il ripristino delle relazioni sindacali. Preso atto di questa ritrovata disponibilità al dialogo, la discussione è stata incentrata sulle nostre richieste nei confronti degli inquadramenti dei trenta lavoratori dell’azienda – dicono Francesco Foti per la Fiom Cgil Palermo e Giuseppe Balsano, Rsu Fiom della Guerrato -. L’azienda ha comunicato che a breve per i primi dipendenti avverrà il passaggio di categoria per l’aumento di livello. E successivamente toccherà anche agli altri. I livelli e le mansioni dei lavoratori non risultano infatti adeguati a quanto prevede il nuovo contratto di lavoro dei metalmeccanici”.

Da qui la decisione di fermare le procedure di raffreddamento, che avrebbero portato allo sciopero. “Per gli altri lavoratori, la trattativa proseguirà a fine mese, quando si insedierà il nuovo responsabile della Guerrato – proseguono Foti e Balsano – Il passaggio di livello, secondo quando prevede il Ccnl, spetta infatti a tutti i lavoratori sulla base del riconoscimento della loro professionalità”. (ANSA).