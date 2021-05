Il nonno pusher alla nipotina: “Conta i soldi, guarda quanti…”

PALERMO – Spacciava davanti alla nipotina. Testimone oculare a 9 anni degli affari sporchi del nonno. Le microspie piazzate in macchina dai poliziotti hanno registrato l’uomo mentre consegnava il denaro alla piccola. Le indagini della Procura, che hanno portato all’arresto di 26 persone nel Palermitano sono partite dalla drammatica richiesta di aiuto di una mamma che ha visto suo figlio spegnersi giorno dopo giorno per colpa della droga.

“Conta i soldi, guarda quanti sono”, diceva il nonno affidando i soldi alla nipotina per evitare che venissero sequestrati. Si occupava di lei come fanno tutti i nonni. Solo che dopo averla accompagnata in piscina deviava il percorso per spacciare. La bimba, facendo riferimento a un film che aveva visto qualche giorno prima, diceva al nonno che gli ricordava la scena vista in tivù con i corrieri che trasportavano droga.



Gli agenti del commissariato di Partinico, che ascoltavano in diretta le conversazioni dell’indagato, sentivano il fruscio delle banconote mentre la bambina contava. “Ora mettili in tasca”, diceva ancora il nonno che è stato arrestato nel corso dell’operazione.