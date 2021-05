Licata, Campanella: “Pari giusto, quest’anno è successo di tutto”

LICATA – “Dopo il vantaggio abbiamo subito il pari a pochi minuti dal termine del primo tempo. Sul risultato non c’è nulla da dire, ma abbiamo ormai questa condanna di subire sempre gol negli ultimi minuti, sia nel primo che nel secondo tempo”.Così il tecnico del Licata, Giovanni Campanella, commentando il pari per 1-1 contro il Troina. L’allenatore della formazione gialloblù ha poi proseguito: “Entrambe le squadre hanno provato a vincere. Cosa mi aspetto da questo finale di stagione? Che sia regolare, adesso si parla di altre squadre che non giocano per il covid, ci sono grossi problemi – ha ammesso Campanella -. Non sappiamo quando finirà questo campionato, visti i rinvii, la Lega deve prendere una decisione. All’epoca fu un errore continuare perché non c’erano i presupposti e poi ci siamo ripresi. Il torneo rischia un’altra volta di esser sospeso per far recuperare le partite. Non so cosa sia meglio, se continuare o interrompere e lasciare tutto così non facendo retrocedere nessuno. Quest’anno c’è stato di tutto e di più”