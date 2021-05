Policlinico di Palermo, interventi chirurgici con occhiali 3D

PALERMO – Interventi innovativi nell’unità di neurochirurgia del Policlinico ‘Paolo Giaccone’ di Palermo. Nei giorni scorsi è tornata a casa, dopo una delicata operazione per l’asportazione di un tumore cerebrale, una giovane di 29 anni, affetta da neoplasia endoventricolare, trattata con una strumentazione di ultima generazione che consente un approccio fortemente mini invasivo, grazie a una tecnologia di elevata precisione, dice il Policlinico.

Si tratta dell’esoscopio e endoscopio 3D, strumenti che, integrando l’apporto del microscopio operatorio, segnano un cambio epocale potenziando ulteriormente il livello di precisione e assicurando al paziente un intervento meno invasivo e con tempi di degenza ridotti.

Anche il neurochirurgo che si approccia ad interventi al cranio o al rachide con queste dotazioni può beneficiare di un maggiore comfort. “Un ulteriore passo avanti nella crescita assistenziale e tecnologica della nostra neurochirurgia – dice il direttore Domenico Gerardo Iacopino – che ci consente di tenere il passo con i principali centri di neurochirurgia nazionali ed internazionali per offrire ai nostri pazienti un’assistenza sempre più specialistica, in linea con i più alti standard di cura internazionali”.

“La tecnologia – sottolinea il commissario straordinario dell’azienda Alessandro Caltagirone – è una valida alleata per l’équipe chirurgiche e valorizza le competenze con interventi innovativi. Come azienda puntiamo ad investire ancora sul fronte delle nuove tecnologie e in particolare sulla realtà aumentata a supporto non solo dell’attività chirurgica, ma anche della didattica”. (ANSA).