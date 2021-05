15º Galà dello Sport: consegnato premio a Stefano Allocchio

Proseguono le consegne ufficiali della Castagna d’Argento 2020 ai personaggi dello sport che hanno ruoli a livello nazionale. Dopo il presidente del CONI Malagò, che ha ricevuto il riconoscimento lo scorso mese di marzo, in questi giorni è stato il turno di Stefano Allocchio, direttore di organizzazione delle corse ciclistiche RCS.

Lo scenario scelto è di rara eccellenza. La consegna infatti è avvenuta durante il Giro d’Italia. Mentre la corsa rosa sta attraversando la penisola, il patron di Sicilpool e organizzatore del Galà dello Sport Pippo Leone ha avuto la possibilità di premiare ufficialmente Allocchio, un altro dei tanti illustri protagonisti della quindicesima edizione che, per i motivi legati alla pandemia, si è svolta in totale sicurezza in diretta streaming, e non in presenza. Le Castagne dunque sono state attribuite ma non potevano essere consegnate a dicembre quando il Galà dello Sport ha visto celebrare la sua serata in diretta tv e sui social.

Pippo Leone però ha da sempre espresso la volontà di consegnare personalmente i premi nel momento in cui le condizioni lo avessero di nuovo consentito. Ogni promessa è debito, come sappiamo, ed ecco Stefano Allocchio ricevere il premio dalle mani del patron del Galà.

Nel corso della serata del 10 dicembre scorso, lo stesso Allocchio aveva parlato così della stagione scorsa quando il Giro si tenne, proprio a causa della pandemia, in autunno: “La prima corsa post lockdown è stata le “Strade Bianche”. Poi, sono arrivate le altre, compreso il Giro, tutte concentrate dall’estate e a inizio autunno. Tre mesi particolari e diversi dal solito, ma siamo riusciti nell’intento”.